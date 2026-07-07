Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, yaklaşan şiddetli yağışlar öncesinde Kuzey Kore sınırındaki kara mayınlarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.
YAĞIŞLAR MAYINLARI SÜRÜKLEYEBİLİR
Kuzey Kore’nin iki ülkeyi ayıran Askerden Arındırılmış Bölge’nin (DMZ) kuzeyine yerleştirdiği kara mayınlarının, yoğun yağışlar nedeniyle Güney Kore topraklarına sürüklenme ihtimali bulunduğu belirtildi.
HALKA ÇAĞRI YAPILDI
Açıklamada, vatandaşlardan bölgede karşılaşabilecekleri kimliği belirsiz cisimlere yaklaşmamaları ve şüpheli durumları derhal orduya bildirmeleri istendi.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILIYOR
Güney Kore ordusu, olası risklere karşı sınır hattındaki güvenlik tedbirlerini sürdürürken, şiddetli yağışların oluşturabileceği tehlikelere karşı halkın dikkatli olması gerektiğini vurguladı.