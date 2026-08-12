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Kaynak: AA

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'yı vuran ve 200'den fazla vatandaşın hayatını kaybetmesine yol açan şiddetli depremle ilgili resmi bir metin yayımladı. Yonhap ajansı tarafından aktarılan detaylara göre Seul yönetimi, afetin yaralarını sarmak amacıyla Kolombiya hükümetine 1 milyon dolar tutarında insani destek aktaracak.

Bakanlık kanalıyla paylaşılan bildiride, taahhüt edilen finansal desteğin bölgedeki iyileşme sürecini hızlandırması ve Kolombiya halkının en kısa sürede günlük hayatına geri dönmesine olanak sağlaması temennisinde bulunuldu.

Öte yandan Güney Kore Dışişleri Bakanlığının yayımladığı bir diğer duyuruda, Dışişleri Bakanı Cho Hyun'un Venezuelalı mevkidaşı Felix Plasencia ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği aktarıldı. Görüşmede, Cho'nun haziran ayında yaşanan depremler için Venezuela'ya taziyelerini ilettiği ve yardım sözü verdiği kaydedildi.