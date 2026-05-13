Ahn Gyu-back, Hürmüz Boğazı’nda güvenli geçişin sağlanmasına yönelik ABD’nin girişimine aşamalı şekilde destek verilmesinin değerlendirildiğini açıkladı.

Yonhap ajansına konuşan Yonhap News Agency, Savunma Bakanı’nın Washington’da ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile yaptığı görüşmeye ilişkin değerlendirmelerini aktardı.

Ahn, görüşmede sürece katılım ve katkı sağlanmasına yönelik seçeneklerin ele alındığını ve bu çerçevede farklı yöntemlerin değerlendirildiğini belirtti.

Planlanan destek kapsamında personel gönderimi, istihbarat paylaşımı ve askeri kaynak sağlanması gibi alternatiflerin gündeme geldiği ifade edildi.

Ancak tarafların Güney Kore’nin doğrudan askeri katılımına ilişkin ayrıntılı bir müzakere gerçekleştirmediği kaydedildi.

Ahn ayrıca, sürecin hukuki prosedürlere uygun şekilde yürütülmesi gereken boyutlarının bulunduğunu vurguladı.