Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, Hürmüz Boğazı'nda bekleyen 26 geminin geçişini sağlamak adına İran’a herhangi bir ödeme yapılmasının gündemlerinde olmadığını açıkladı.

Yonhap ajansının aktardığı bilgilere göre, Meclis oturumunda konuşan Cho, bölgedeki stratejik duruma ve gemilerin güvenliğine ilişkin şu detayları paylaştı:

Cho, İran tarafına geçiş ücreti veya benzeri bir ödeme yapma niyetinde olmadıklarını net bir dille ifade etti. Washington'ın bölgedeki kısıtlamalarına veya yönlendirmelerine aykırı bir hamle yapılmayacağının altı çizildi. Seul yönetiminin; gemilerin güvenli tahliyesi için İran, ABD ve Körfez ülkeleriyle sürekli iletişim halinde olduğu ve çözüm için iş birliği arayışının sürdüğü belirtildi.

Hürmüz Boğazı ve çevresinde mahsur kalan Güney Kore bandıralı 26 gemide, toplam 173 personelin bulunduğu bildiriliyor. Hükümet, bu personelin güvenliğini öncelikli tutarak krizin diplomasi yoluyla çözülmesi için çalışmalarını yürütüyor.