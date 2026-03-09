Güney Kore yönetimi, Orta Doğu’da tırmanan çatışmaların enerji arzı ve ekonomik istikrar üzerindeki olası etkilerine karşı kapsamlı tedbirler hazırlıyor.

Devlet Başkanı Lee Jae Myung, hükümete enerji tedarikinde Hürmüz Boğazı’na bağımlılığı azaltacak alternatif rotaların araştırılması ve akaryakıt fiyatlarını kontrol altına alacak düzenlemeler yapılması talimatı verdi.

ENERJİ ARZI İÇİN ALTERNATİF ROTA ARAYIŞI

Yonhap ajansının aktardığına göre Lee, bakanlıklar arası toplantıda Orta Doğu’daki gelişmelerin Güney Kore ekonomisi üzerinde ciddi riskler oluşturduğunu söyledi.

Enerji ithalatının büyük ölçüde bölgeye bağlı olduğunu hatırlatan Lee, krizin derinleşmesi halinde tedarik zincirinin zarar görebileceğini belirtti.

Lee, stratejik ortak ülkelerle iş birliği içinde Hürmüz Boğazı’ndan geçişe gerek bırakmayacak alternatif enerji sevkiyat yollarının acilen araştırılması gerektiğini vurguladı.

EKONOMİYE KARŞI “EN KÖTÜ SENARYO” UYARISI

Gelişmelerin seyrinin öngörülemediğini ifade eden Lee, hükümete “en kötü senaryoları” dikkate alarak önleyici tedbirler hazırlama çağrısında bulundu.

Ayrıca hükümet ve Güney Kore Merkez Bankası’ndan döviz piyasalarındaki olası dalgalanmalara karşı hazır olmalarını isteyen Lee, gerektiğinde yaklaşık 67 milyar dolarlık piyasa istikrar programının genişletilebileceğini söyledi.

AKARYAKITA TAVAN FİYAT GÜNDEMDE

Lee, enerji piyasasında spekülatif hareketlere karşı da sert önlemler alınmasını istedi.

Rafineriler ile akaryakıt istasyonları arasındaki olası gizli anlaşmalar, fiyat manipülasyonu ve stokçuluk gibi uygulamalara ağır cezalar getirilmesi planlanıyor.

Bu kapsamda hükümetin, benzin ve motorin için tavan fiyat sistemi uygulamasını da değerlendirmesi talimatı verildi.

ORTA DOĞU’DAKİ ÇATIŞMA TIRMANIYOR

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik askeri saldırı başlatmasının ardından bölgede gerilim hızla yükseldi.

İran da İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’de belirlediği hedeflere saldırılar düzenledi.

İranlı yetkililere göre saldırılarda 1332 kişi hayatını kaybetti. Bölgedeki çatışmalar, küresel enerji piyasalarında yeni bir belirsizlik dalgasına yol açmış durumda.