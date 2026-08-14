Güney Kore, küresel küresel rekabette öne geçmek amacıyla nükleer enerjiden füzyona, uzay çalışmalarından biyoteknolojiye kadar pek çok alanda geleceğin teknolojilerine yön verecek kapsamlı bir strateji ilan etti. “Seven Major SEED” başlığı altında duyurulan hamle, ülkenin yarı ileitken ile yapay zekadaki mevcut gücünü yeni nesil teknolojik alanlara aktarmayı amaçlıyor. Devlet Başkanı Lee Jae Myung, küresel ölçekteki bu büyüme ivmesini geleceğin stratejik alanlarına yatırmak istediklerini belirtti.

Geliştirilen vizyon doğrultusunda uzay ve nükleer enerji projeleri öne çıkıyor. Ülke, 2030 yılında kendi Ay iniş görevini tamamlamayı, 2032’de ikinci bir araç göndermeyi ve 2035’e kadar yörüngede bağımsız bir uydu iletişim ağı kurmayı hedefliyor. Enerji tarafında ise 2035 yılına kadar yerli küçük modüler reaktörün (SMR) ticarileştirilmesi ve 2030’ların sonlarında füzyon enerjisinden elektrik üretilmesi planlanıyor. Yenilenebilir enerjide ise açık deniz rüzgar sistemleri ve yapay zeka destekli elektrik şebekeleri geliştirilecek.

AY'A İNİŞ VE NÜKLEER ENERJİ HEDEFLERİ

Teknoloji hamlesinin bir diğer ana ayağını ise kuantum ve biyoteknoloji oluşturuyor. Hükümet, 2029 yılına kadar 100 kübitlik yerli bir kuantum işlemci geliştirmeyi, 2035’e kadar da bu alanda küresel lider olmayı planlıyor. Biyoteknoloji tarafında yapay zeka destekli ilaç keşfi ve otonom laboratuvarlar kurulurken, beyin-bilgisayar arayüzü ürünlerinin 2035’e kadar ticarileşmesi hedefleniyor.

KRİTİK MİNERALLERE 7,1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Stratejinin tedarik zinciri boyutunda kritik minerallerin yurt içinde işlenmesi, geri dönüştürülmesi ve stokların genişletilmesi hedefleniyor. Hükümet, 2030’a kadar malzeme, parça ve ekipman teknolojilerine yaklaşık 7,1 milyar dolar (10 trilyon won) bütçe ayıracak. Projelerin laboratuvar aşamasından ticari ürüne hızlıca dönüşmesi için kamu ile özel sektör ortaklığında özel bir çalışma grubu kurulacak.