Yonhap ajansının Güney Kore Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Brunei, Filipinler, Vietnam, Tayland ve Malezya’da toplam altı farklı proje hayata geçirilecek.

Projelerin temel hedefi, şehirlerin karşılaştığı altyapı ve yönetim sorunlarına teknolojik çözümler üretmek ve aynı zamanda Güney Koreli teknoloji firmalarının küresel pazarda daha güçlü bir yer edinmesini sağlamak.

Brunei’de yapay zeka tabanlı akıllı şehir platformu üzerinden su yönetiminin iyileştirilmesi ve afetlere müdahale kapasitesinin artırılması test edilecek. Filipinler’in Bacoor kentinde ise trafik akışını düzenlemek için yapay zeka destekli akıllı trafik yönetim sistemi devreye alınacak.

Vietnam’da iki ayrı çalışma planlanıyor. Ho Chi Minh kentinde talep bazlı ulaşım hizmetleri geliştirilirken, Can Tho kentinde trafik yoğunluğunu azaltmaya yönelik akıllı kavşak kontrol sistemleri uygulanacak.

Tayland’ın Surin şehrinde eski yapıların güvenliğini izleyen bir yönetim sistemi kurulacak. Malezya’nın Penang kentinde ise trafik kazalarını ve sıkışıklığı tespit etmeye odaklanan akıllı ulaşım teknolojisi test edilecek.

Bu projelerin, Güney Kore’nin akıllı şehir çözümlerinin uluslararası alanda etkinliğini göstermesi ve gelecekte ihracat ile yatırım fırsatlarını artırması bekleniyor.