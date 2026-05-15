Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile görüşmesinde, "ABD'yle yakın çalışmaya devam" edileceği mesajını verdi.

Yonhap'ın haberine göre, Devlet Başkanı Lee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Bessent ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu görüşmede, iki ülke arasındaki "derin güven ve işbirliğinin" teyit edildiğini belirten Lee, "Uluslararası alanda zorlu koşullara rağmen, iki ülkenin birlikte fırsatlar yaratabilmesi için yakın işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Lee ayrıca, Güney Kore ve ABD'nin birbirlerinin büyümesini destekleme konusunda "en önemli ortaklar" olduğunu kaydetti.

Bessent ise aynı platformdan yaptığı paylaşımda, görüşmede kritik mineraller ve yatırım anlaşmasının uygulanması gibi konuların ele alındığını belirterek, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi konusundaki kararlılığını teyit etti.