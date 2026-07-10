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Kaynak: AA

Yonhap Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Felaket ve Güvenlik Önlemleri Merkez Karargahı (CDSCH), Kuzey Gyeongsang eyaletine bağlı Yeongju kentinde 70'li yaşlardaki bir kişinin dereye kapılarak kaybolduğunu duyurdu. Ekiplerin kayıp kişiyi bulmak için arama çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Yetkililer, etkisini sürdüren yoğun yağışlar nedeniyle ülke genelinde 758 kişinin geçici olarak güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi.

Öte yandan, Kuzey Chungcheong ve Gangwon eyaletlerinde sağanak yağışların yol açtığı toplam beş heyelan meydana geldi. Resmi açıklamalara göre, heyelanlarda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.