Yerel basında yer alan bilgilere göre, patlama Daejeon kentindeki Hanwha Aerospace’e ait fabrikada yerel saatle 10.59 sıralarında meydana geldi.

Patlamanın ardından tesiste yangın çıkarken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, 5 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği, yaralanan 2 kişiden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

İlk değerlendirmelere göre olayın, çalışanların patlayıcı maddelerle ilgili temizlik çalışması gerçekleştirdiği esnada yaşandığı tahmin ediliyor.

Patlamanın nedenine ilişkin inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ise kurtarma faaliyetlerinin hızlandırılması amacıyla tüm imkanların kullanılması yönünde talimat verdi.