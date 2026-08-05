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Kaynak: AA

Güney Kore polisi, kamuoyunda büyük tepkiye yol açan "Tank Günü" reklam çalışmasının ardından ülkedeki Starbucks genel merkezinde arama yaptı. Soruşturma kapsamında, şirketin söz konusu kampanyayı demokrasi yanlısı eylemcileri ve ailelerini hedef alma amacıyla yürütüp yürütmediği inceleniyor.

ÜST YÖNETİCİDEN ŞİKAYETÇİ OLUNDU

Yonhap ajansının aktardığı bilgilere göre güvenlik güçleri, Starbucks’ın Güney Kore faaliyetlerini üstlenen E-Mart firmasının bağlı bulunduğu Shinsegae Group CEO'su Chung Yong-jin hakkındaki suçlamalar üzerine harekete geçti. Chung'un "göstericilerin hatırasına ve ailelerine hakaret ettiği, itibarlarını zedelediği" yönündeki şikayetler üzerine genel merkeze baskın gerçekleştirildi.

HALK BOYKOTA GİTMİŞTİ

Haziran ayında başlatılan "Tank Günü" promosyonu, Güney Kore tarihinin kırılma noktalarından biri kabul edilen 1980 Gwangju ayaklanmasındaki askeri müdahaleyi hatırlattığı gerekçesiyle vatandaşların tepkisini çekmişti. Çalışma aynı zamanda, 1987 yılında gördüğü işkence nedeniyle yaşamını yitiren ve demokrasi mücadelesinin simgesi haline gelen öğrenci aktivist Park Jong-cheol’u hedef aldığı yönünde de eleştirilmişti.

Tepkilerin ardından başlayan boykot dalgası üzerine Starbucks, ülkedeki 2 bin 160 mağazasını çalışan eğitimi gerekçesiyle geçici olarak kapatmış, Shinsegae Group CEO'su Chung ise kamuoyundan özür dilemişti.

GWANGJU OLAYLARI NEDİR?

Güney Kore'de 1960 ve 1970'li yıllardaki diktatörlük yönetiminin ardından General Chun Doo-hwan, 12 Aralık 1979'da darbeyle yönetime el koymuştu. Chun idaresindeki ordu, Mayısta Gwangju şehrinde başlayan demokrasi yanlısı kitlesel eylemleri sert bir şekilde bastırmış, helikopterlerden açılan ateş dahil yapılan askeri müdahalede resmi kayıtlara göre 200'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 1800 kişi yaralanmıştı.