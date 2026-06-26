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Kaynak: AA

Seul Merkez Bölge Mahkemesi, Kim'in kamu kurumlarına yapılan üst düzey atamalarda aracılık ettiği ve çeşitli ticari ayrıcalıklar sağladığı iddiaları karşılığında yüksek değerli hediyeler kabul ettiğine hükmetti.

Mahkeme dosyasına göre Kim'in, bir inşaat şirketi yöneticisinin yakınına kamu kurumunda iş sağlanması karşılığında yaklaşık 65 bin dolar değerinde mücevher aldığı tespit edildi. Ayrıca eski Ulusal Eğitim Komisyonu Başkanı Lee Bae-yong'un atanmasına ilişkin süreçte altın kaplumbağa figürü, bir papazdan yaklaşık 3 bin 500 dolar değerinde lüks marka çanta ve bir iş insanından pahalı bir saat kabul ettiği belirlendi.

Mahkeme, Yoon Suk Yeol'un cumhurbaşkanlığı yaptığı Mayıs 2022 ile görevden alındığı Nisan 2025 arasındaki dönemde Kim'in farklı kişilerden toplam değeri 194 bin doları bulan hediyeler aldığına kanaat getirerek 7 yıl hapis cezasına hükmetti.

Kim Keon Hee daha önce de başka bir yolsuzluk dosyasında 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Eski first lady, seçimlere müdahale, rüşvet, Sermaye Piyasası Kanunu ve Siyasi Fonlar Kanunu'nu ihlal ettiği iddiaları kapsamında çıkarılan tutuklama kararı sonrası 12 Ağustos 2025'te gözaltına alınmıştı. Soruşturmalarda ayrıca kilise yetkililerine ayrıcalık sağladığı ve 2009-2012 yıllarında BMW bayisi Deutsch Motors'u ilgilendiren hisse senedi manipülasyonu planında rol aldığı iddiaları da yer alıyordu.