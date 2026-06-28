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2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden Güney Kore'de yaşanan başarısızlık ülke gündemine oturdu.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, takımın turnuvaya erken veda etmesinin ardından Kültür, Spor ve Turizm Bakanlığı'na kapsamlı bir inceleme başlatılması talimatını verdi.

Lee, yapılan büyük kamu harcamalarına rağmen alınan sonuçların kabul edilemez olduğunu belirterek, benzer durumların tekrar yaşanmaması için spor yönetiminde reform yapılacağını ifade etti.

HONG MYUNG-BO İSTİFA ETTİ

Turnuvanın ardından açıklama yapan teknik direktör Hong Myung-bo ise görevinden ayrıldığını duyurdu.

Deneyimli teknik adam, "Bu görevi kabul ettiğim andan itibaren son ana kadar sorumluluğumu yerine getirmeye çalıştım. Dünya Kupası'ndaki başarısızlığın tüm sorumluluğunu üstleniyorum." ifadelerini kullandı.

GRUPTA 3 PUANDA KALDI

Grup aşamasına Çekya galibiyetiyle başlayan Güney Kore Meksika ve Güney Afrika yenilgileri sonrası 3 puanla turnuvaya veda etmişti. Asya temsilcisi, en iyi üçüncüler arasında da yer alamayarak son 32 turuna yükselme şansını kaçırdı.