Güney Kore’de eski İçişleri ve Güvenlik Bakanı Lee Sang-min hakkında, 2024 yılında ilan edilen sıkıyönetim sürecindeki uygulamalar nedeniyle açılan davada karar çıktı. Mahkeme, eski bakana 9 yıl hapis cezası verdi.

Lee Sang-min’in, dönemin Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol’den aldığı talimat doğrultusunda bazı medya kuruluşlarının elektrik ve su hizmetlerinin kesilmesine yönelik emirleri uyguladığı öne sürüldü. Soruşturma kapsamında beş medya kuruluşunun hedef alındığı belirtildi.

YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇLAMASI

Eski bakanın ayrıca, eski Ulusal İtfaiye Teşkilatı Komiseri Heo Seok-gon’a söz konusu talimatların yerine getirilmesi için emir verdiği iddia edildi.

Davada Lee Sang-min hakkında, itfaiye teşkilatını polis taleplerine göre hazırlatarak yetkiyi kötüye kullanma ve kamu görevlilerine görev dışı iş yaptırma suçlamaları da yöneltildi.

Temyiz mahkemesi, eski bakanın suçlu olduğuna hükmederek 9 yıl hapis cezası verdi.