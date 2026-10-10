Güney Kore basını, Daegu kentinde 4 katlı bir binanın ikinci katında tavanın çökmesi sonucu 38 kişinin yaralandığını bildirdi. Daegu İtfaiye Teşkilatı, yerel saatle 10.16'da bildirilen olayın ardından 66 kişinin binadan tahliye edildiğini açıkladı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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