Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Yonhap'ın aktardığı bilgilere göre, Kore Meteoroloji İdaresi (KMA), Busan’da termometrelerin 38,8 dereceyi gösterdiğini açıkladı.

Bu ölçümle birlikte kentte 2016 yılında kaydedilen 37,7 derecelik önceki sıcaklık rekoru geride kaldı. Böylece 1904 yılında kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana Busan’da ulaşılan en yüksek sıcaklık değeri ölçülmüş oldu.

Diğer yandan KMA, başkent Seul’ün doğu ve güneybatı kesimleri için yüksek sıcaklık uyarısı yayımlayarak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda bilgilendirdi.