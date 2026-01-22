Güney Kore, yapay zekânın güvenli ve güvenilir kullanımını sağlayan kapsamlı yasayı bugün resmen hayata geçirdi. Yonhap ajansının aktardığına göre, Bilim ve Bilgi İletişim Teknolojileri Bakanlığı, “Yapay Zekânın Geliştirilmesi ve Güvenilirliğin Tesisi Temel Yasası” ile ilgili detaylı bilgi verdi.

Bakanlık açıklamasında, yürürlüğe giren düzenlemenin yapay zekâ kaynaklı yanlış bilgi yayılımı, deepfake üretimi ve benzeri olumsuz sonuçlara karşı bütüncül bir çerçeve sunduğu vurgulandı.

Yasanın, yapay zekâ geliştiricileri ile işletmelere risk yönetimi konusunda ek yükümlülükler getirdiğine dikkat çekilen açıklamada, yanıltıcı yapay zekâ içerikleri ve deepfake’lerle mücadele için hükümete idari para cezası kesme ve soruşturma açma yetkisi tanındığı belirtildi.

“YÜKSEK RİSKLİ” KATEGORİSİ OLUŞTURULUYOR

Açıklamaya göre, bireylerin günlük yaşamını ve güvenliğini ciddi biçimde etkileyebilecek yapay zekâ sistemleri “yüksek riskli yapay zekâ” sınıfına alınacak. Kullanıcıların yapay zekâ ürünlerini kolayca ayırt edebilmesi amacıyla filigran zorunluluğu getirilecek. Ayrıca belirli kriterleri sağlayan şirketlerin ülkede temsilci bulundurma yükümlülüğü olacak. Düzenlemenin, küresel çapta yapay zekâ kullanımını düzenleyen ilk kapsamlı yasal çerçeve olduğu kaydedildi.