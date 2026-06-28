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Kaynak: AA

Yonhap ajansının aktardığına göre, Güney Kore Savunma Bakanlığı, Savunma Bakanı Ahn Gyu-back ile Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro’nun Seul’de bir görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi.

Görüşmede, iki ülke arasında savunma işbirliğinin geliştirilmesine yönelik mevcut çabaların devam ettirilmesi konusunda ortak irade ortaya konuldu. Özellikle yapay zeka, ileri bilim ve teknoloji alanlarında işbirliğinin artırılması kararlaştırıldı.

Tarafların ayrıca Kore Yarımadası’nın tamamen nükleer silahlardan arındırılması hedefini ve bölgede kalıcı barışın sağlanmasına yönelik taahhütlerini yinelediği belirtildi.

Açıklamada, bölgesel istikrarın korunması amacıyla Güney Kore, Japonya ve ABD arasında yürütülen üçlü işbirliği mekanizmasının sürdürülmesi konusunda da mutabakata varıldığı ifade edildi.