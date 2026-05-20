Güney Kore ordusunun, nükleer enerjili denizaltı programı için resmi süreci başlattığı bildirildi. Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Donanması, nükleer enerjili denizaltı programı için resmi süreci başlatan belgeyi Genelkurmay Başkanlığına (JCS) iletti. Söz konusu belgede programın gerekliliği özetlenirken istenen yetenekler, ihtiyaç duyulan sistem sayısı ve öngörülen konuşlandırma takvimleri gibi şartlar belirtildi.

JCS'nin, donanmanın teklifini inceledikten sonra ay sonunda proje gereksinimlerini netleştirmek amacıyla toplantı düzenlemesi bekleniyor.

Gereksinimlerin belirlenmesinin ardından projenin ön araştırma ve fizibilite çalışmalarına geçilmesi, daha sonra maliyet görüşmelerinin yapılması ve geliştirme aşamasına geçilmesi planlanıyor.

ABD'nin, iki ülke liderleri arasında gerçekleştirilen zirvenin ardından yayımlanan ortak bilgi notunda, Güney Kore'nin nükleer enerjili saldırı denizaltısı inşa etmesine onay verdiği ve proje için gerekli şartların geliştirilmesi konusunda Seul ile çalışmayı taahhüt ettiği aktarılmıştı.