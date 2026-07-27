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Kaynak: AA

Seul Merkez Bölge Mahkemesi, Güney Kore eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 2022 yılının mart ayında yapılan devlet başkanlığı seçimi öncesinde Halkın Gücü Partisi’nin (PPP) devlet başkanı adayı olarak kamuoyuna gerçeğe aykırı açıklamalarda bulunduğuna karar verdi.

18 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ!

Mahkeme, Yoon'a 18 ay hapis cezası verdi, cezanın infazını ise 3 yıl süreyle erteledi. Yoon'un avukatları kararda çok sayıda hukuki hata bulunduğunu ileri sürerek kararı temyize götüreceklerini ifade etti.

PARA İADESİ YAPMASI GEREKECEK

Kararın temyiz sürecinin ardından kesinleşmesi ve Yoon'un en az 1 milyon won (yaklaşık 31 bin TL) para cezası ya da hapis cezası alması halinde, Halkın Gücü Partisinin, Yoon'un 2022 seçimlerini kazanmasının ardından kampanya giderleri için ödenen 39,7 milyar wonu (yaklaşık 1,2 milyar TL) iade etmesi gerekecek.

