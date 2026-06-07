Yonhap ajansının aktardığı bilgilere göre, Başbakan Kim’in iktidardaki Demokrat Parti’nin genel başkanlık yarışına hazırlanması nedeniyle görevinden ayrılacağı ifade edildi.
Devlet Başkanlığı Ofisi yetkililerinden Kang Hoon-sik, Lee’nin başbakanlık görevi için Han’ı resmi aday olarak belirlediğini açıkladı.
Açıklamada, görev süresi boyunca verdiği hizmetlerden dolayı Başbakan Kim’e teşekkür edilirken, Han Seong-sook’un özellikle yapay zekâ dönüşüm sürecini etkin biçimde yönetebilecek ve ülkenin kapsayıcı büyümesine liderlik edebilecek bir isim olduğu vurgulandı.
Ulusal Meclis’in onay vermesi halinde Han, 2006-2007 yıllarında görev yapan Han Myeong-sook’un ardından Güney Kore’nin ikinci kadın başbakanı olacak.