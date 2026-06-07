Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Yonhap ajansının aktardığı bilgilere göre, Başbakan Kim’in iktidardaki Demokrat Parti’nin genel başkanlık yarışına hazırlanması nedeniyle görevinden ayrılacağı ifade edildi.

Devlet Başkanlığı Ofisi yetkililerinden Kang Hoon-sik, Lee’nin başbakanlık görevi için Han’ı resmi aday olarak belirlediğini açıkladı.

Açıklamada, görev süresi boyunca verdiği hizmetlerden dolayı Başbakan Kim’e teşekkür edilirken, Han Seong-sook’un özellikle yapay zekâ dönüşüm sürecini etkin biçimde yönetebilecek ve ülkenin kapsayıcı büyümesine liderlik edebilecek bir isim olduğu vurgulandı.

Ulusal Meclis’in onay vermesi halinde Han, 2006-2007 yıllarında görev yapan Han Myeong-sook’un ardından Güney Kore’nin ikinci kadın başbakanı olacak.