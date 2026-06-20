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Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin Larnaka kentine bağlı Kiti’de Bank of Cyprus şubesinde soygun girişimi yaşandı. Rum basınında yer alan bilgilere göre olay, cuma günü banka şubesinin önünde yaşandı. Yüzleri kapalı iki kişi, araçla şube önüne geldi; yanlarında spor çantalar olduğu bildirildi.

Şüpheliler bankanın girişine yöneldi ancak güvenlik sistemi nedeniyle içeri giremedi. Kısa süre bekleyen iki kişi daha sonra araca binerek bölgeden uzaklaştı.

Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, banka önündeki yol soruşturma kapsamında trafiğe kapatıldı. Larnaka polisi, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Polis, olayda kimsenin tehlikeye girmediğini, herhangi bir para ya da mal çalınmadığını açıkladı.