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Kaynak: Dış Haberler Servisi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi denetimindeki Limasol kentinde, insanlık dışı ve son derece vahşi bir şiddet olayı meydana geldi. Yirmi iki yaşındaki Kıbrıslı Türk bir genç, bölgede artış gösteren av köpeği hırsızlıklarıyla bağlantılı olduğu yönündeki iddialar ve şüpheler nedeniyle bir grup Kıbrıslı Rum tarafından hedef alındı.

22 yaşındaki bir Kıbrıslı Türk genç, iddiaya göre av köpeği hırsızlıklarıyla bağlantılı olduğu şüphesiyle bir grup Kıbrıslı Rum tarafından ağır şekilde darbedildi. Saldırganlar gencin topuklarını bıçakla kestikten sonra olay yerinde bırakıp kaçtı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Limasol kentinde 22 yaşındaki Kıbrıslı Türk bir gencin uğradığı iddia edilen şiddet olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rum basınından Sigma'nın haberine göre, 16 Ekim Cuma günü bir grup Kıbrıslı Rum, gencin yaşadığı Kıbrıslı Türk mahallesine giderek kendisine saldırdı.

Ağır şekilde darbedildiği belirtilen gencin topuklarının bıçakla kesildiği ve saldırganlar tarafından olay yerinde bırakıldığı öne sürüldü.

Haberde, saldırının son haftalarda bölgede yaşanan av köpeği hırsızlıklarıyla bağlantılı olabileceği belirtildi.

İddiaya göre, saldırıya karışan kişiler, 22 yaşındaki gencin ve çevresindekilerin köpek hırsızlıkları hakkında bilgi sahibi olduğunu düşünüyordu.

Bu şüphe üzerine gencin yaşadığı mahalleye giden grubun, kendisini ağır şekilde darbettiği ve bıçakla yaraladığı ileri sürüldü.

SAATLER SÜREN AMELİYATIN ARDINDAN TABURCU EDİLDİ

Saldırının ardından hastaneye kaldırılan genç, saatler süren bir ameliyat geçirdi. Tedavisinin ardından sağlık durumunun taburcu edilmesine uygun olduğu değerlendirilen gencin, evine döndüğü bildirildi.

Olayla ilgili şikâyetin Limasol Emniyeti'nin suç soruşturma birimine iletildiği belirtildi.

İlk incelemelerde dört kişinin saldırıya karışmış olabileceği üzerinde durulurken polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.