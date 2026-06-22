Kaynak: Haber Merkezi

Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde yeni bir kriz çıktı. Ülkeye son dönemde zenginlerin göçünde yaşanan artış konut krizini tetikledi. Yerel halk kiralık ev bulmakta büyük zorluk yaşarken Limasol’da bir odalı bir evin fiyatının bin 800 euroya, iki odalı bir evin kirasının ise 2 bin 750 euroya kadar çıktığı öğrenildi.

Rum basınında çıkan haberlere göre, Limasol, Rum Kesimi’nin en pahalı kenti haline geldi. Kentte kiralık ev bulmak kadar ev satın almak da oldukça zor hale geldi. Kentte standart ev fiyatlarının 330 bin euro ile 500 bin euro arasında değiştiği belirtiliyor.

Kira fiyatlarının yükselmesi, yerel halkı içinden çıkılmaz bir duruma sürüklüyor. Ortalama maaşın 2 bin 400 euro olduğu Rum Kesimi’nde özellikle genç çiftler ve yerel halkın kent merkezinden dışarı itildiği kaydedildi. Bölgede yüksek kiralar, düşük gelirli kesimleri kötü koşullardaki, bölünmüş ya da bakımsız yapılara mahkum ediyor.

Philenews, varlıklı yabancıların gelişiyle oluşan ekonomik canlılığın, yerel toplum açısından ciddi bir eşitsizlik yarattığına dikkat çekiyor. Limasol’daki konut krizinin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal bir sorun haline geldiği belirtiliyor.

Haberde, 2025’te Limasol’un Ayios Nikolaos bölgesinde kötü koşullardaki bölünmüş bir konutta çıkan yangında üçü çocuk beş kişinin yaşamını yitirdiği; yine 2025’te iki kişinin ısınmak için ev içinde mangal kullanması sonucu karbonmonoksit zehirlenmesinden öldüğü hatırlatıldı. Germasogeia bölgesinde ise harabe durumdaki bir binanın çökmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetmişti.