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Kaynak: AA

Güney Çin Denizi’nde Çin ile Filipinler arasında süregelen egemenlik tartışmaları yeni bir gelişmeyle yeniden alevlendi. Çin, ihtilaflı Scarborough Sığı yakınlarında bir dizi askeri tatbikat gerçekleştirdi.

Çin devlet televizyonu CCTV’nin aktardığına göre, tatbikat kapsamında ordunun hava ve deniz operasyonlarını koordine etme kabiliyeti ile hızlı takviye kapasitesi test edildi.

TARTIŞMALI BÖLGE: SCARBOROUGH SIĞI

Çin’in “Huangyan”, Filipinler’in ise “Panatag” olarak adlandırdığı Scarborough Sığı, son yıllarda iki ülkenin karşı karşıya geldiği kritik noktalardan biri haline geldi. Taraflar bölgede seyrüsefer faaliyetleriyle egemenlik iddialarını sık sık ortaya koyuyor.

TARİHİ GERİLİM SÜRÜYOR

Güney Çin Denizi, İkinci Dünya Savaşı sonrasında bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının merkezinde yer alıyor. Çin, 1947’de yayımladığı haritayla denizin yaklaşık yüzde 80’i üzerinde hak iddia ediyor.

Ancak Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya da bölgede hak talebinde bulunuyor.

ULUSLARARASI İTİRAZLAR VAR

Çin’in ihtilaflı adalarda üsler kurması ve askeri varlığını artırması, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD’nin de tepkisini çekiyor.

Hollanda’nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016 yılında Filipinler’in başvurusu üzerine verdiği kararda, Çin’in Güney Çin Denizi’ndeki tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

KRİTİK GEÇİŞ NOKTASI

Küresel ticaret açısından stratejik öneme sahip olan Güney Çin Denizi, aynı zamanda zengin su altı kaynaklarıyla da dikkat çekiyor.

Uzmanlar, bölgede artan askeri hareketliliğin ilerleyen dönemde yeni diplomatik gerilimlere yol açabileceği uyarısında bulunuyor.