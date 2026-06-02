Mozambik hükümeti, Güney Afrika'nın Batı Cape eyaletindeki Mossel Bay kentinde yabancılara yönelik saldırılarda, 5 Mozambik vatandaşının yaşamını yitirdiğini bildirdi. Yerel basına yansıyan haberlere göre, Mozambik hükümeti Enformasyon Ofisinden yapılan açıklamada, Mossel Bay kentinde yaşayan 800'den fazla Mozambiklinin yabancı karşıtı grupların hedefi olduğu belirtildi.



Açıklamada, söz konusu grupların saldırılarında 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise ülkeleri Mozambik'e dönüş yolunda meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdiği ifade edildi. Saldırıların ardından en az 300 Mozambiklinin kendi imkanlarıyla ülkeye döndüğü, Güney Afrika'da kalan 500'den fazla kişinin ise güvenli bölgelere yerleştirilerek geri dönüş sürecinin başlatıldığı kaydedildi.



Mozambik makamlarının, Cape Town'daki konsolosluk aracılığıyla gelişmeleri takip ettiği aktarıldı.



Öte yandan yabancı karşıtı gruplar, bazı yabancıların 30 Haziran'a kadar ülkeyi terk etmesi talebinde bulundu.



Mozambik Ulusal Göç Servisi Sözcüsü Juca Bata da yerel medyaya yaptığı açıklamada, Güney Afrika makamlarının, yabancı düşmanlığı saldırılarının mağduru olan 500'den fazla Mozambikliyi ülkeye gönderdiğini bildirdi.



Güney Afrika'da son dönemde göçmenleri hedef alan gösteriler ve toplumsal gerilimler yaşanırken, bu ayın başında Doğu Cape eyaletinde yabancılara ait iş yerlerine yönelik saldırılar düzenlenmişti.