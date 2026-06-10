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Kaynak: AA

Güney Afrika Cumhuriyeti, kan donduran bir kitle saldırısına sahne oldu. Johannesburg'da gerçekleştirilen silahlı saldırıda 12 kişi yaşamını yitirdi, en az 9 kişi ise yaralandı.

Polis Sözcüsü Dimakatso Nevhuhlwi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, olay Johannesburg'un Cleveland bölgesinde yer alan "Jumpers" isimli kaçak yerleşim yerinde meydana geldi.

Saldırı anında 3'ü kadın olmak üzere toplam 11 kişi olay yerinde can verdi. Hastaneye ağır yaralı olarak ulaştırılan 1 erkek hastanın da doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamamasıyla toplam can kaybı 12'ye yükseldi. Olayda yaralanan en az 9 kişinin ise bölgedeki hastanelerde tedavileri sürüyor.

İlk incelemelere göre, 10'dan fazla şüpheli Cleveland'da bir akaryakıt istasyonunun yakınlarında beyaz bir minibüsten indi. Saldırganlar, kaçak yerleşim yerine iki farklı noktadan giriş yaparak çevredeki vatandaşlara rastgele ateş açtı

Silahlı saldırganlar, eylemin ardından geldikleri beyaz minibüse binerek olay yerinden kaçtı.

Polis Sözcüsü Nevhuhlwi, katliamın arkasındaki nedenin henüz netlik kazanmadığını, faillerin yakalanması ve olayın aydınlatılması için başlatılan geniş çaplı soruşturmanın titizlikle devam ettiğini aktardı.