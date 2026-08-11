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Kaynak: AA

North West Eyalet Polis Sözcüsü Albay Adele Myburgh, Rustenburg kenti yakınlarındaki Nkaneng bölgesinde bulunan madende yaşanan kazaya ilişkin bilgi verdi. Myburgh, göçükte hayatını kaybeden 14 kişinin çoğunlukla Lesotho vatandaşı olduğunu açıkladı.

Kazada yaralanan 8 kişinin sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildiğini belirten Myburgh, yer altında mahsur kalan başka kaçak madencilerin bulunabileceğini söyledi. Göçük altında kaç kişinin olabileceğinin henüz tespit edilemediği aktarıldı.

Polis ekipleriyle kurtarma görevlilerinin, madende mahsur kalmış olabilecek kişilere ulaşmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

GÜNEY AFRİKA'DA KAÇAK MADENCİLİK

Güney Afrika'da yerel dilde "zama zama" olarak adlandırılan binlerce kayıtsız madenci, altyapı ve güvenlik önlemlerinin bulunmadığı terk edilmiş madenlerde altın ve diğer değerli madenleri çıkarıyor.

Kaçak madencilik faaliyetlerinin organize suç, haraç ve altyapı tahribatıyla ilişkilendirildiği ülkede, Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, şubatta polisle birlikte mücadele etmesi için ordunun da görevlendirildiğini açıklamıştı.

Johannesburg'un batısındaki Stilfontein'de 2024'te başlatılan ve haftalarca süren operasyon sırasında yaklaşık 2 bin kaçak madenci yer üstüne çıkarken, yaklaşık 90 kişi yaşamını yitirmişti.