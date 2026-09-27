Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde iki ayrı noktada düzenlenen silahlı saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Johannesburg'un güneybatısındaki Wedela kasabasında bulunan bir bara, 8 kişilik grup tarafından AK-47 piyade tüfekleri ve tabancalarla saldırı düzenlendi.

İLK SALDIRIDA 17 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda ilk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin 13'ünün erkek, 4'ünün kadın olduğu açıklandı.

Polis, 17 kişinin tamamının olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

Saldırganların kaçmadan önce bardaki bazı müşterilerin üzerini arayarak cep telefonlarını aldığı ve plakaları belirlenemeyen iki ayrı araçla olay yerinden uzaklaştığı belirtildi.

Saldırının nedeni henüz belirlenemezken polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İKİNCİ SALDIRIDA 10 ÖLÜ, 11 YARALI

Başkent Cape Town yakınlarındaki Lwandle bölgesinde ise ikinci bir silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Silahlı saldırganların bir eğlence mekanındaki müşterilerin üzerine ateş açması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

İki ayrı saldırıda toplam can kaybı 27'ye, yaralı sayısı ise 26'ya yükseldi.