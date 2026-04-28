Nijerya Haber Ajansına (NAN) konuşan Nijerya'nın Johannesburg Başkonsolosu Ninikanwa Okey-Uche, Güney Afrika'da göçmenleri hedef alan şiddet olaylarında 2 Nijeryalının yaşamını yitirdiğini belirtti.

Okey-Uche, söz konusu Nijeryalıların, Port Elizabeth şehrinde Güney Afrika Ulusal Savunma Kuvvetleri (SANDF) personeli tarafından öldürüldüğünü söyledi.

Olayın Güney Afrika'daki Nijeryalıların ve diğer yabancıların güvenliği konusunda yeni soruların gündeme getirdiğini aktaran Okey-Uche, ayrıca mevcut durumun ölenlerin ailelerini, Nijeryalı topluluğu ve diplomatik misyonları şoka uğrattığını dile getirdi.

Güney Afrika'da geçen haftadan bu yana Afrikalı göçmenlere karşı şiddet olayları yaşanıyor.

Ülkede, çoğunluğu kayıt dışı çalışan yüz binlerce Afrikalı göçmen bulunuyor. Göçmenlerin ev ve iş yerleri, hükümeti protesto gösterilerinde sıklıkla yağmalanıyor.

Güney Afrika'da 2008'de de yabancıları hedef alan şiddet olaylarında 50 Afrikalı göçmen hayatını kaybetmişti.