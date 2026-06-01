A Grubu’nda Meksika, Güney Kore ve Çekya ile eşleşen Güney Afrika’nın turnuva süreci, dikkat çeken oyuncu profili, Dünya Kupası geçmişi ve mevcut kadro bilgileri şu şekilde aktarılıyor:

KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

Teknik direktörlüğünü Trabzonspor'un eski antrenörlerinden Hugo Broos'un yaptığı "Bafana Bafana", Dünya Kupası Afrika Elemeleri'ni 5 galibiyet, 3 beraberlik ve biri hükmen olmak üzere 2 yenilgiyle lider tamamlayarak turnuvaya katılmaya hak kazandı.

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

Güney Afrika Milli Takımı oyuncularının önemli bir kısmı ülkelerinin takımı Mamelodi Sundowns ve Orlando Pirates'te forma giyiyor, bazı isimler de kariyerlerine başka ülkelerde devam ediyor.

Lyle Foster, milli takımının Avrupa'daki en önemli temsilcisi. Premier Lig ve Championship tecrübesiyle hücum hattının lideri olan 25 yaşındaki oyuncu, gücü ve bitiriciliğiyle Güney Afrika'nın turnuvadaki en büyük gol umudu olacak.

Mamelodi Sundowns'ın 36 yaşındaki tecrübeli ismi Themba Zwane, oyun zekası ve pas kalitesiyle hücumda takımın en önemli ismi olarak kabul ediliyor.

21 yaşındaki Relebohile Mofokeng ve Hannover 96'da oynayan 22 yaşındaki Ime Okon da Güney Afrika'nın ümit bağladığı genç isimler olarak öne çıkıyor.

DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

Güney Afrika Milli Takımı, Dünya Kupası'nda daha önce 3 kez mücadele etti.

1998, 2002 ve ev sahibi olduğu 2010 Dünya Kupaları'nda boy gösteren Güney Afrika, üç turnuvada da gruptan çıkmayı başaramadı.

İlk Dünya Kupası deneyiminde 2 puan alan Güney Afrika diğer şampiyonalarda ise 4'er puan aldı.

1998 - İlk tur

2002 - İlk tur

2010 - İlk tur

DÜNYA KUPASI KADROSU

Kaleciler: Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), Ricardo Goss (Siwelele), Sipho Chaine (Orlando Pirates)

Defans: Khuliso Mudau, Aubrey Modiba, Khulumani Ndamane (Mamelodi Sundowns), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Thabang Matuludi (Polokwane City), Nkosinathi Sibisi, Kamogelo Sebelebele (Orlando Pirates), Ime Okon (Hannover 96), Samukele Kabini (Molde FK), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire)

Orta saha: Teboho Mokoena, Jayden Adams (Mamelodi Sundowns), Thalente Mbatha (Orlando Pirates), Sphephelo Sithole (Tondela)

Forvet: Oswin Appollis, Tshepang Moremi, Evidence Makgopa, Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates), Lyle Foster (Burnley), Iqraam Rayners, Themba Zwane (Mamelodi Sundowns), Thapelo Maseko (AEL Limassol)

MAÇ TAKVİMİ

Güney Afrika'nın 2022 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda oynayacağı maçların TSİ programı şöyle:

11 Haziran Perşembe:

22.00 Meksika-Güney Afrika (Azteca Stadı)

18 Haziran Perşembe:

19.00 Çekya-Güney Afrika (Atlanta Stadı)

25 Haziran Perşembe:

04.00 Güney Afrika-Güney Kore (Monterrey Stadı)