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Kaynak: Haber Merkezi

Hawaii'deki Daniel K. Inouye Güneş Teleskobu, Güneş'in görünür yüzeyini bugüne kadar elde edilen en yüksek çözünürlükte görüntüledi.

Nature dergisinde yayımlanan araştırmada, yalnızca çarpıcı görüntüler elde edilmekle kalınmadı, aynı zamanda onlarca yıldır teorik olarak varlığı öngörülen önemli bir fiziksel olay da ilk kez doğrudan doğrulandı.

YILLARDIR ARANAN GİZEM ÇÖZÜLDÜ

Bilim insanları, Güneş yüzeyinde oluşan ve dönerek ilerleyen mikroskobik girdapları ayrıntılı şekilde görüntülemeyi başardı.

Araştırmada, farklı hızlarda hareket eden akışkanların oluşturduğu Kelvin-Helmholtz kararsızlığı ilk kez doğrudan gözlemlendi. Daha önce yalnızca teorik modellerle açıklanan bu oluşumun varlığı böylece doğrulanmış oldu.

UZAY HAVASINI ANLAMADA KRİTİK ROL OYNAYACAK

Araştırmacılar, söz konusu girdapların Güneş'in manyetik alanlarını şekillendirerek enerji birikimine katkı sağladığını belirtiyor.

Bu enerji birikimi zaman zaman güneş patlamaları ve taçküre kütle atımları gibi yüksek enerjili olaylara neden olurken, Dünya'daki elektrik şebekeleri, uydu sistemleri ve uzay görevleri üzerinde de önemli etkiler oluşturabiliyor.

KORONA GİZEMİNE DE IŞIK TUTABİLİR

Yeni gözlemlerin, Güneş fiziğinin en büyük bilinmezlerinden biri olan korona ısınma problemi için de önemli ipuçları sunduğu ifade edildi.

Bilim insanları, Kelvin-Helmholtz kararsızlığının enerjiyi Güneş'in üst atmosferine taşıyarak koronanın milyonlarca derece sıcaklığa ulaşmasına katkı sağlayabileceğini değerlendiriyor.

YENİ ARAŞTIRMALARIN ÖNÜ AÇILDI

Araştırma ekibi, geliştirecekleri yeni bilgisayar algoritmalarıyla bu girdapları otomatik olarak tespit etmeyi hedefliyor.

Bu sayede Güneş yüzeyindeki söz konusu yapıların ne kadar yaygın olduğu, uzay havasına nasıl etki ettiği ve Güneş'in manyetik alanlarının nasıl evrim geçirdiği çok daha ayrıntılı şekilde incelenebilecek.