Güneşle ilgili bilinmeyen detay keşfedildi

Bilim insanları tarafından yürütülen yeni bir araştırmada, Güneş'in manyetik faaliyetlerinin diğer yıldızlarla kıyaslandığında oldukça sıra dışı olduğu belirlendi.
TOFFEE adı verilen özel bir algoritma kullanılarak yapılan incelemelerde, yıldızların parlaklık değişimleri ve manyetik hareketleri mercek altına alındı.
Araştırmadan elde edilen en çarpıcı sonuçlardan biri, diğer yıldızlarda yıldız patlamaları ile yıldız lekeleri arasında belirgin bir bağın bulunmaması oldu.
Güneş'te görülen bu güçlü korelasyonun aksine; farklı yaş grupları, türler ve dönüş hızlarına sahip diğer yıldızlarda bu tür bir ilişki gözlemlenemedi.
Uzmanlar, ulaşılan bulguların Güneş'in manyetik karakterinin evren genelinde "alışılmadık" bir örnek teşkil ettiğini savunuyor. Bu durum, bilim dünyasında Güneş baz alınarak oluşturulan aktivite modellerinin her yıldız için geçerli olmayabileceği görüşünü kuvvetlendirdi.
Araştırmacılar, Güneş'teki bu özgün bağın neden diğer yıldızlarda karşılık bulmadığını anlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Güneş'in neden bu kadar "farklı" davrandığına dair gizem henüz tam olarak çözülebilmiş değil.
