Güneşle ilgili bilinmeyen detay keşfedildi

Araştırmacılar, Güneş'teki bu özgün bağın neden diğer yıldızlarda karşılık bulmadığını anlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Güneş'in neden bu kadar "farklı" davrandığına dair gizem henüz tam olarak çözülebilmiş değil.