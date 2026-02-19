Yeniçağ Gazetesi
19 Şubat 2026 Perşembe
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Yaşam Güneşin rengi tüylerinde: Sarman kediler ilgi odağı

Güneşin rengi tüylerinde: Sarman kediler ilgi odağı

Sarman kediler, karakteristik tüy renkleri, oyunculukları ve cana yakınlıkları ile sosyal medyada ilgi odağı haline geldi. Sarmanlar, sokaklarda ya da evlerde karşılaştığımızda diğer minik dostlarımız gibi yüzlerimizde gülümsemeye sebep oluyor. Sarman kedilerin özelliklerini sizler için derledik.

Züleyha Öncü Derleyen: Züleyha Öncü
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Güneşin rengi tüylerinde: Sarman kediler ilgi odağı - Resim: 1

RENK VE DESEN

Sarman kediler genellikle turuncu, krem veya kırmızı tonlarında tüylerle dünyaya gelir. Üzerlerinde belirgin çizgili veya dalgaları bulunan desenleri vardır ve bu desenler genetik olarak her kediye özgüdür.

1 10
Güneşin rengi tüylerinde: Sarman kediler ilgi odağı - Resim: 2

KARAKTER YAPISI

Bu kediler sosyal ve meraklıdır. Evdeki insanlarla çok kolay iletişim kurabilir, çocuklarla çok iyi anlaşır.

2 10
Güneşin rengi tüylerinde: Sarman kediler ilgi odağı - Resim: 3

ZEKA VE ÖĞRENME YETENEĞİ

Sarman kediler oldukça zeki hayvanlardır. Basit oyunları ve bulmacaları hızlı öğrenebilir; bazen dikkat çekmek için küçük hileler veya şaşırtıcı davranışlar sergilerler.

3 10
Güneşin rengi tüylerinde: Sarman kediler ilgi odağı - Resim: 4

SES VE İLETİŞİM

Sık sık miyavlayarak veya farklı sesler çıkararak iletişim kurarlar. İsteklerini veya duygularını belli etmede oldukça aktiftirler.

4 10
Güneşin rengi tüylerinde: Sarman kediler ilgi odağı - Resim: 5

ENERJİ SEVİYESİ

Gün boyunca orta-yüksek enerjiyle oyun oynarlar. Tırmanmaya, koşmaya ve ev içinde yeni keşifler yapmaya bayılırlar.

5 10
Güneşin rengi tüylerinde: Sarman kediler ilgi odağı - Resim: 6

BAĞLANMA VE SAHİPLENME

Sahiplerine karşı çok güçlü bir bağ geliştirirler. Sevdikleri kişiye karşı sevecen ve sadık olabilir, bazen ise koruyucu ve sahiplenici tavırlar gösterebilirler.

6 10
Güneşin rengi tüylerinde: Sarman kediler ilgi odağı - Resim: 7

TÜY BAKIMI

Kısa tüylü sarman kedilerin bakımı çok kolaydır, haftada bir fırçalama yeterli olur. Orta ve uzun tüylüler için düzenli fırçalama, tüylerin sağlıklı ve temiz kalmasını sağlar.

7 10
Güneşin rengi tüylerinde: Sarman kediler ilgi odağı - Resim: 8

GENEL SAĞLIK

Sarmanlar genellikle dayanıklı kedilerdir. Ancak diğer kedilerde olduğu gibi düzenli veteriner kontrolü ve aşı takibi sağlık açısından önemlidir.

8 10
Güneşin rengi tüylerinde: Sarman kediler ilgi odağı - Resim: 9

OYUN VE AVCILIK

Sarman kedilerin avcılık içgüdüsü yüksektir. Saklanmayı ve ani hareketlerle "pusuya yatmayı" sever.

9 10
Güneşin rengi tüylerinde: Sarman kediler ilgi odağı - Resim: 10

MERAK VE KEŞFETMEYİ SEVEN DOĞA

Sarman kediler yeni nesnelere, değişikliklere ve oyunlara karşı son derece meraklıdır. Ev içinde sürekli yeni keşifler yapmayı ve farklı aktivitelerle ilgilenmeyi çok severler.

10 10
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro