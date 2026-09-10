Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Güneşe ve poyraza bırakıyorlar: ABD ve Avrupa’da kapışılıyor

Güneşe ve poyraza bırakıyorlar: ABD ve Avrupa’da kapışılıyor

Niğde’de yetiştirilen domatesler, Bor ilçesine bağlı Kaynarca köyünde güneş ve poyrazın etkisiyle doğal yöntemlerle kurutuluyor. Yaklaşık 13 kilogram yaş domatesten 1 kilogram kuru domates elde ediliyor. Ürünler birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Kaynak: İHA
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Güneşe ve poyraza bırakıyorlar: ABD ve Avrupa’da kapışılıyor - Resim: 1

Türkiye’nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Niğde’de domates kurutma çalışmaları devam ediyor. Tarlalardan toplanan domatesler, Kaynarca köyündeki kurutma sahalarına getiriliyor.

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Güneşe ve poyraza bırakıyorlar: ABD ve Avrupa’da kapışılıyor - Resim: 2

Burada işçiler tarafından tek tek hazırlanan domatesler kesiliyor. Ardından geniş alanlara seriliyor.

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Güneşe ve poyraza bırakıyorlar: ABD ve Avrupa’da kapışılıyor - Resim: 3

Domatesler tuzlandıktan sonra güneş ve poyrazın etkisine bırakılıyor. Hava şartlarına bağlı olarak ürünler yaklaşık 8-9 günde doğal ortamda kuruyor.

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Güneşe ve poyraza bırakıyorlar: ABD ve Avrupa’da kapışılıyor - Resim: 4

Kuruyan domatesler daha sonra toplanıyor. Çuvallanan ürünler işlenmek üzere fabrikalara gönderiliyor.

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Güneşe ve poyraza bırakıyorlar: ABD ve Avrupa’da kapışılıyor - Resim: 5

Kaynarca bölgesinin kuru havası ve yüksek güneşlenme süresi kurutma işlemi için avantaj sağlıyor. Poyraz rüzgârının da kurutma sürecini hızlandırdığı belirtiliyor.

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Güneşe ve poyraza bırakıyorlar: ABD ve Avrupa’da kapışılıyor - Resim: 6

Domates kurutma sezonunda Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinden Niğde’ye gelen mevsimlik tarım işçileri de çalışıyor.

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Güneşe ve poyraza bırakıyorlar: ABD ve Avrupa’da kapışılıyor - Resim: 7

İşçiler kurutma sahalarında yaklaşık 40 gün görev yapıyor. Domateslerin kesilmesi, serilmesi ve tuzlanması işlemlerinde çalışan işçiler, kuruyan ürünlerin toplanması ve çuvallanmasını da gerçekleştiriyor.

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Güneşe ve poyraza bırakıyorlar: ABD ve Avrupa’da kapışılıyor - Resim: 8

Mevsimlik tarım işçilerinden Kasım Esenlik, Niğde’nin iklim şartlarının domates kurutmaya uygun olduğunu söyledi.

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Güneşe ve poyraza bırakıyorlar: ABD ve Avrupa’da kapışılıyor - Resim: 9

Bölgede yaklaşık bir ay ile 40 gün arasında çalıştıklarını belirten Esenlik, güneş ve poyrazın kurutma sürecine önemli katkı sağladığını ifade etti.

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Güneşe ve poyraza bırakıyorlar: ABD ve Avrupa’da kapışılıyor - Resim: 10

Esenlik, domateslerin yaklaşık 8-9 gün içerisinde kuruduğunu belirterek, kuruyan ürünlerin toplanıp çuvallandığını ve fabrikalara gönderildiğini söyledi.

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Güneşe ve poyraza bırakıyorlar: ABD ve Avrupa’da kapışılıyor - Resim: 11

Kaynarca Köyü Muhtarı Vedat Altınöz, bölgenin iklim yapısının domates kurutmaya elverişli olduğunu söyledi.

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Güneşe ve poyraza bırakıyorlar: ABD ve Avrupa’da kapışılıyor - Resim: 12

Kurutma sahalarındaki çalışmaların sürdüğünü belirten Altınöz, bu yıl bölgede 5 bin ile 10 bin ton arasında domatesin kurutulmasının beklendiğini ifade etti.

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Güneşe ve poyraza bırakıyorlar: ABD ve Avrupa’da kapışılıyor - Resim: 13

Üretimin yoğun işçilik gerektirdiğini belirten Altınöz, yaklaşık 13 kilogram yaş domatesten 1 kilogram kuru domates elde edildiğini söyledi.

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Güneşe ve poyraza bırakıyorlar: ABD ve Avrupa’da kapışılıyor - Resim: 14

Altınöz, kurutulan domateslerin önemli bölümünün ihraç edildiğini belirtti.

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Güneşe ve poyraza bırakıyorlar: ABD ve Avrupa’da kapışılıyor - Resim: 15

Ürünlerin başta İtalya, Amerika, Fransa ve Rusya olmak üzere birçok ülkede alıcı bulduğunu ifade etti.

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Güneşe ve poyraza bırakıyorlar: ABD ve Avrupa’da kapışılıyor - Resim: 16

Bor Organize Sanayi Bölgesi’nde meyve ve sebze kurutma alanında faaliyet gösteren tesislerin de bulunduğunu belirten Altınöz, kurutulan ürünlerin burada işlenerek iç ve dış pazara hazırlandığını kaydetti.

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Güneşe ve poyraza bırakıyorlar: ABD ve Avrupa’da kapışılıyor - Resim: 17

Kuru domatesin kullanım alanının geniş olduğunu belirten Altınöz, ürünlerin konservelik ve yemeklik olarak kullanıldığını söyledi.

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Güneşe ve poyraza bırakıyorlar: ABD ve Avrupa’da kapışılıyor - Resim: 18

Altınöz, kuru domatesin pizza üretiminde, otellerde ve farklı gıda ürünlerinde de değerlendirildiğini ifade etti.

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Güneşe ve poyraza bırakıyorlar: ABD ve Avrupa’da kapışılıyor - Resim: 19

Kuru domatesin hem yurt içinde hem de ihracatta önemli bir pazara sahip olduğu belirtildi.

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