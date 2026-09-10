Türkiye’nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Niğde’de domates kurutma çalışmaları devam ediyor. Tarlalardan toplanan domatesler, Kaynarca köyündeki kurutma sahalarına getiriliyor.
Güneşe ve poyraza bırakıyorlar: ABD ve Avrupa’da kapışılıyor
Niğde’de yetiştirilen domatesler, Bor ilçesine bağlı Kaynarca köyünde güneş ve poyrazın etkisiyle doğal yöntemlerle kurutuluyor. Yaklaşık 13 kilogram yaş domatesten 1 kilogram kuru domates elde ediliyor. Ürünler birçok ülkeye ihraç ediliyor.Kaynak: İHA
Burada işçiler tarafından tek tek hazırlanan domatesler kesiliyor. Ardından geniş alanlara seriliyor.
Domatesler tuzlandıktan sonra güneş ve poyrazın etkisine bırakılıyor. Hava şartlarına bağlı olarak ürünler yaklaşık 8-9 günde doğal ortamda kuruyor.
Kuruyan domatesler daha sonra toplanıyor. Çuvallanan ürünler işlenmek üzere fabrikalara gönderiliyor.
Kaynarca bölgesinin kuru havası ve yüksek güneşlenme süresi kurutma işlemi için avantaj sağlıyor. Poyraz rüzgârının da kurutma sürecini hızlandırdığı belirtiliyor.
Domates kurutma sezonunda Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinden Niğde’ye gelen mevsimlik tarım işçileri de çalışıyor.
İşçiler kurutma sahalarında yaklaşık 40 gün görev yapıyor. Domateslerin kesilmesi, serilmesi ve tuzlanması işlemlerinde çalışan işçiler, kuruyan ürünlerin toplanması ve çuvallanmasını da gerçekleştiriyor.
Mevsimlik tarım işçilerinden Kasım Esenlik, Niğde’nin iklim şartlarının domates kurutmaya uygun olduğunu söyledi.
Bölgede yaklaşık bir ay ile 40 gün arasında çalıştıklarını belirten Esenlik, güneş ve poyrazın kurutma sürecine önemli katkı sağladığını ifade etti.
Esenlik, domateslerin yaklaşık 8-9 gün içerisinde kuruduğunu belirterek, kuruyan ürünlerin toplanıp çuvallandığını ve fabrikalara gönderildiğini söyledi.
Kaynarca Köyü Muhtarı Vedat Altınöz, bölgenin iklim yapısının domates kurutmaya elverişli olduğunu söyledi.
Kurutma sahalarındaki çalışmaların sürdüğünü belirten Altınöz, bu yıl bölgede 5 bin ile 10 bin ton arasında domatesin kurutulmasının beklendiğini ifade etti.
Üretimin yoğun işçilik gerektirdiğini belirten Altınöz, yaklaşık 13 kilogram yaş domatesten 1 kilogram kuru domates elde edildiğini söyledi.
Altınöz, kurutulan domateslerin önemli bölümünün ihraç edildiğini belirtti.
Ürünlerin başta İtalya, Amerika, Fransa ve Rusya olmak üzere birçok ülkede alıcı bulduğunu ifade etti.
Bor Organize Sanayi Bölgesi’nde meyve ve sebze kurutma alanında faaliyet gösteren tesislerin de bulunduğunu belirten Altınöz, kurutulan ürünlerin burada işlenerek iç ve dış pazara hazırlandığını kaydetti.
Kuru domatesin kullanım alanının geniş olduğunu belirten Altınöz, ürünlerin konservelik ve yemeklik olarak kullanıldığını söyledi.
Altınöz, kuru domatesin pizza üretiminde, otellerde ve farklı gıda ürünlerinde de değerlendirildiğini ifade etti.
Kuru domatesin hem yurt içinde hem de ihracatta önemli bir pazara sahip olduğu belirtildi.