Güneş’e hiç bu kadar yakından bakmamışlardı... İlçe halkı oraya koştu

Şenlik kapsamında düzenlenen robofutbol turnuvası, okçuluk gösterileri, uçurtma şenliği, su roketi etkinlikleri, geleneksel çocuk oyunları, VR gözlüklerle uzay ve astronomi deneyimi, uzay çadırı ve sinevizyon gösterileri yoğun ilgi gördü. Öğrenciler hem eğlenme hem de bilimsel çalışmalar hakkında bilgi edinme imkanı yakaladı. Onikişubat Bilim ve Sanat Merkezi, Dulkadiroğlu Nuri Pakdil Bilim ve Sanat Merkezi, Onikişubat TOBB Fen Lisesi ve Ekinözü Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmenlerinin rehberliğinde teleskoplarla uzay gözlem etkinliği gerçekleştirildi. Katılımcılar gökyüzünü inceleyerek gök cisimleri hakkında uygulamalı bilgiler aldı. Bilimsel farkındalığın artırılması, öğrencilerin fen bilimlerine olan ilgilerinin güçlendirilmesi ve gökyüzü gözlemlerinin teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen şenliğin sonunda öğrencilere katılım belgeleri takdim edildi.