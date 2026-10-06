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Türkiye’nin güneş ve rüzgar enerjisindeki üretiminde ağustos ayında tarihi rekor kırıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, güneş ve rüzgar kaynaklı toplam elektrik üretiminin 9,9 milyar kilovatsaat seviyesine ulaştığını açıkladı.

Bayraktar, X hesabından yaptığı açıklamada, yenilenebilir enerji altyapısına yönelik uzun vadeli yatırımların üretim rakamlarına rekor olarak yansıdığını belirtti.

GÜNEŞ VE RÜZGARDAN 9,9 MİLYAR KİLOVATSAAT

Bakan Bayraktar’ın verdiği bilgilere göre ağustos ayında güneş kaynaklı elektrik üretimi 5,16 milyar kilovatsaat, rüzgar kaynaklı elektrik üretimi ise 4,74 milyar kilovatsaat olarak gerçekleşti.

İki kaynaktan elde edilen toplam 9,9 milyar kilovatsaatlik üretim, elektrik üretiminde tüm zamanların en yüksek aylık değeri olarak kayıtlara geçti.

Bayraktar, söz konusu üretim rakamının bir rekor olduğunu belirterek yenilenebilir enerji yatırımlarının sonuçlarına dikkat çekti.

HEDEF: ENERJİDE TAM BAĞIMSIZLIK

Bayraktar, hedeflerinin yalnızca mevcut enerji talebini karşılamak olmadığını belirtti. Bakan, sürdürülebilir, yenilikçi ve dışa bağımlılıktan tamamen arınmış güçlü bir enerji altyapısı oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

Güneş ve rüzgarda sahip olunan potansiyelin ileri teknolojilerle elektrik şebekesine entegre edilerek “Enerjide Tam Bağımsız Türkiye” hedefine ilerlenmeye devam edileceğini kaydetti.