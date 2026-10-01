Fransız nükleer enerji danışmanı Mycle Schneider koordinasyonunda hazırlanan ve küresel lansmanı İstanbul'da gerçekleştirilen Dünya Nükleer Endüstri Durum Raporu 2026 (WNISR 2026), temiz enerji dönüşümünde tarihi bir eşiğin aşıldığını gözler önüne serdi. Rapor verilerine göre rüzgâr enerjisi Mart 2025'te, güneş enerjisi ise Nisan 2025'te aylık elektrik üretiminde nükleer santralleri geride bıraktı. Mart 2025 - Haziran 2026 periyodundaki her ayda yenilenebilir kaynaklardan en az biri nükleeri geçerken; 2026'nın Mart, Nisan ve Mayıs aylarında hem güneş hem de rüzgâr tek başlarına nükleer üretimi geride bıraktı.

GÜNEŞ KAPASİTESİNDE REKOR ARTIŞ, NÜKLEERDE DURGUNLUK

Yenilenebilir enerjideki devasa ivmeye karşın nükleer enerjinin durgun seyri rapordaki rakamlara yansıdı. 2025 yılında küresel güneş enerjisi kurulu gücü 510 GW artışla 2.383 GW'a (IEA PVPS verilerine göre 690 GW artışla 2,96 TW'a), rüzgâr kapasitesi ise 159 GW artışla 1.291 GW'a yükseldi. Buna karşın faaliyetteki nükleer kapasite 0,5 GW azalarak 368,6 GW seviyesine geriledi.

Nükleer santrallerin küresel elektrik üretimindeki payı %8,8'e düşerek son 45 yılın en düşük seviyesine gerilerken, bu oran 1996'daki %17,5'lik tarihi zirvenin neredeyse yarısına karşılık geldi. 2025'te kapatılan 7 reaktöre karşılık yalnızca 4 yeni reaktörün devreye girmesiyle reaktör sayısında net düşüş yaşandı.

ÇİN DIŞINDA NÜKLEER GERİLERKEN SMR'LER BEKLENTİYİ KARŞILAMADI

Nükleer sektördeki büyümenin neredeyse tamamı Çin odaklı gerçekleşti. Son 20 yılda Çin dışındaki ülkelerde nükleer kapasite 30,7 GW azalırken, Çin tek başına 52,3 GW kapasite ekledi. Öte yandan sektörün büyük umut bağladığı Küçük Modüler Reaktörlerin (SMR) henüz ticari beklentileri karşılayamadığı, inşa edilen projelerde ise ortalama yapım süresinin 10,9 yılı bulduğu vurgulandı. Güneş ve rüzgârın kesintili yapısına yönelik şebeke sorunlarının ise hızla düşen maliyetler ve devreye alınan 104 GW'lık yeni batarya depolama sistemleriyle aşıldığı ifade edildi.