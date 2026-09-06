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Geophysical Research Letters dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, 11 Kasım 2025'te gerçekleşen ve yaklaşık altı saat boyunca en yüksek seviyede seyreden jeomanyetik fırtınanın teknolojik altyapılar üzerindeki yıkıcı etkisini gözler önüne serdi.

ABD ve Kanada'daki GPS alıcıları ile kutup ışığı kameralarından elde edilen verileri inceleyen bilim insanları, uzay havası olaylarının navigasyon sistemlerinde 10 metreden fazla sapmaya neden olduğunu tespit etti.

İYONOSFERDEKİ BOZULMA SİNYAL GEÇİŞLERİNİ ENGELLEDİ

Güneş patlamaları sırasında Dünya'ya savrulan yüksek miktardaki radyasyon ve yüklü parçacıklar, atmosferin üst katmanı olan iyonosferdeki elektron yoğunluğunu artırdı. Üst atmosferdeki gazlarla çarpışan bu parçacıklar, uydu sinyallerinin yavaşlamasına ve yön değiştirmesine yol açtı. Normalde yalnızca kutup ve ekvator bölgelerinde hissedilen bu bozulmalar, fırtınanın şiddeti nedeniyle ABD genelinde güneyde Florida'ya kadar geniş bir alana yayıldı.

MİLYAR DOLARLIK RİSK VE OTONOM SÜRÜŞ TEHDİDİ

Konumlandırma sistemlerinde yaşanan bu denli büyük sapmalar, kritik sektörler için ciddi riskler barındırıyor:

Otonom Araçlar: 10 metreyi bulan GPS kaymaları, özellikle trafikteki robotaksilerin ve sürücüsüz araçların rotasından çıkmasına zemin hazırlıyor.

Hassas Tarım: Otomatik navigasyon kullanan traktörlerin tarlada belirlenen hatlardan sapması ekim ve hasat işlemlerini aksatıyor. Mayıs 2024'te yaşanan benzer bir olayın ABD'li çiftçilere 500 milyon dolardan fazla zarar verdiği biliniyor.

Güneş'in 11 yıllık aktivite döngüsü nedeniyle patlamaların zamanını ve şiddetini kesin olarak tahmin etmek güçlüğünü korurken, araştırmacılar uzay fırtınalarını önceden belirleyebilmek adına çoklu gözlem verilerini birleştiren yeni tahmin modelleri üzerine çalışıyor.