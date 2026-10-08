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Güneş enerjisi santrallerinin geniş araziler kaplaması ve doğaya etkileri tartışılmayı sürdürürken, Japonya’dan dikkat çeken bir araştırma geldi. Araştırmacılar, Gujo şehrinde eski bir golf sahası üzerine kurulan 169 hektarlık ve 55 MW kapasiteli güneş santralinde inceleme yaptı. Miharu Nakatani, Akira Noda ve Takeshi Osawa tarafından yürütülen çalışmada, Temmuz 2019'da faaliyete geçen santraldeki 60 farklı örnekleme alanı beş yıl boyunca izlendi.

Alanda yabani ot ilacı veya ek tohumlama gibi dış müdahaleler yapılmadı, arazi yalnızca yılda iki kez biçildi. Buna rağmen toplam 54 familyaya ait 211 bitki türü tespit edildi. Analizler, güneş panellerinin altındaki bitki çeşitliliği ile açık çayırlık alanlardaki çeşitlilik arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığını ortaya koydu.

PANELLERİN ALTI ORMAN KENARI BİTKİ ÖRTÜSÜNE BENZEDİ

İncelemelerde dikkat çeken ana unsur, yetişen bitkilerin tür kompozisyonu oldu. Panellerin oluşturduğu gölge, doğrudan güneş ışığı isteyen çayır bitkilerinin gelişimini sınırlarken gölgeye dayanıklı orman bitkilerinin yetişmesine imkân tanıdı. Bu nedenle panel altındaki alanlar, çayırdan çok orman kenarı ekosistemine benzer bir yapı kazandı.

“PASİF EKOVOLTAİK” YAKLAŞIMI

Avrupa ve ABD’deki benzer çalışmalarda panel altlarına belirli bitki türleri aktif olarak ekilirken, Japonya’daki araştırma insan müdahalesini en aza indiren “pasif ekovoltaik” yaklaşımını benimsedi. Bu yöntemde yoğun yeniden bitkilendirme yerine doğal tohum yayılımı ve mikroiklim sayesinde ekosistemin kendiliğinden gelişmesine izin veriliyor.

ORMANA YAKINLIK BELİRLEYİCİ OLDU

Uzmanlar, bu sonucun elde edilmesinde santralin ormanlık alana yakınlığının ve doğal tohum kaynaklarının varlığının belirleyici olduğunu vurguluyor. Santral merkezinin doğal alan sınırından 1 kilometreden fazla uzaklaşması hâlinde tohum ulaşımının kısıtlanacağı belirtiliyor.

Araştırma, Japonya’nın ormanlık alanlarda, eski golf sahalarında ve terk edilmiş tarım arazilerinde güneş santrali izinlerini sıkılaştırdığı bir dönemde yayımlandı. Bulguların diğer santrallerde tekrarlanıp tekrarlanamayacağını görmek için uzun süreli takip çalışmalarına ihtiyaç duyulduğu ifade ediliyor.