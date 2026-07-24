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Kaynak: AA / DHA / İHA

Türkiye, güneş enerjisinde tarihi bir üretim rekoruna imza attı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, haziran ayında güneş enerjisi santrallerinden üretilen elektrik 4,99 milyar kilovatsaate çıkarak bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaştı.

Artan güneşlenme süresinin etkisiyle kırılan rekor, yenilenebilir enerji üretimindeki yükselişi de gözler önüne serdi.

HAZİRAN AYINDA ELEKTRİK ÜRETİMİNDE REKOR SEVİYELER

Bakanlığın açıkladığı verilere göre, haziran ayında toplam elektrik üretimi 30,35 milyar kilovatsaat olarak gerçekleşti. Bu rakam, tüm haziran ayları içinde şimdiye kadar kaydedilen en yüksek üretim miktarı oldu.

Güneş enerjisinden sağlanan 4,99 milyar kilovatsaatlik üretim sayesinde, toplam elektrik üretiminin yüzde 16,4'ü güneşten karşılandı.

YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİMİ ZİRVEYE ÇIKTI

Haziran ayında hidroelektrik santralleri 10,54 milyar kilovatsaatlik üretimle elektrik üretimindeki en büyük payı aldı. Bu miktar, toplam üretimin yüzde 34,7'sine karşılık geldi.

Aynı dönemde yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrik üretimi 20,65 milyar kilovatsaate, yerli kaynaklardan sağlanan üretim ise 24,22 milyar kilovatsaate ulaşarak 2000 yılından bu yana aylık bazda en yüksek seviyelerini gördü.

İLK 6 AYDA DA REKOR ÜRETİM

Yılın ilk altı ayında da enerji üretiminde dikkat çeken artış yaşandı. Bu dönemde hidrolik kaynaklardan 57 milyar kilovatsaat, rüzgardan 21,5 milyar kilovatsaat, güneşten ise 19,2 milyar kilovatsaat elektrik üretildi.

Yerli kaynaklardan toplam 130,9 milyar kilovatsaat, yenilenebilir enerji kaynaklarından ise 108,7 milyar kilovatsaat elektrik üretilerek önceki yılların aynı dönemlerine göre en yüksek seviyelere ulaşıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının en verimli şekilde değerlendirilmeye devam edeceğini belirterek, "Anadolu'nun bereketli güneşini, milletimizin refahına dönüştürmek için çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.