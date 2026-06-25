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Kaynak: AA

Türkiye’de yenilenebilir enerji alanında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Güneş enerjisi santrallerinden üretilen elektrik, günlük bazda yılın en yüksek seviyesine çıkarak yeni bir rekora imza attı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün toplam elektrik üretimi 1 milyon 61 bin 607 megavatsaat olurken, tüketim 1 milyon 54 bin 556 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Gün içinde elektrik tüketiminde zirve saat 15.00’te 50 bin 286 megavatsaat ile görülürken, en düşük tüketim 06.00’da 34 bin 557 megavatsaat olarak kaydedildi.

Üretim kaynakları incelendiğinde ilk sırada yüzde 23,4 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Güneş enerjisi santralleri yüzde 17,4 ile ikinci sıraya yükselirken, ithal kömür santralleri yüzde 14,2 ile üçüncü sırada yer aldı.

Güneş enerjisinden günlük bazda üretilen elektrik miktarı ise 185 bin 9 megavatsaat seviyesine ulaşarak yılın en yüksek değerine çıktı. Böylece daha önce 15 Haziran’da kaydedilen 184 bin 466 megavatsaatlik rekor da geride bırakılmış oldu.

Öte yandan Türkiye, söz konusu günde 10 bin 636 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirirken, 3 bin 686 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Açıklanan veriler, güneş enerjisinin Türkiye’nin elektrik üretimindeki payını giderek artırdığını ve enerji arzında daha güçlü bir rol üstlendiğini ortaya koydu.