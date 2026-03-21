Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, Türkiye 2013’te sıfır olan güneş enerjisi kurulu gücünü her yıl katlayarak artırdı. 2014’te toplam kurulu gücün binde 1’i olan güneş enerjisi payı, 2026 başında yüzde 20,9’a yükseldi.

ELEKTRİK ÜRETİMİNDE GÜNEŞİN PAYI

Güneş enerjisi üretimi de hızlı bir yükseliş gösterdi. 2014’te 17 gigavatsaat olan üretim, 2025 sonunda 38 bin 69 gigavatsaate ulaştı. Böylece toplam kurulu gücün beşte biri artık güneşten sağlanıyor.

Alparslan Bayraktar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2035 yılına kadar güneş ve rüzgarda toplam 120 bin megavat kurulu güce ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Bayraktar, YEKA yarışmaları ve öz tüketim kapasite tahsisleriyle Türkiye’nin güneş potansiyelinin etkin şekilde değerlendirildiğini vurguladı.

YENİ YATIRIMLAR YOLDA

Bakan Bayraktar, 120 bin megavatlık hedef doğrultusunda 2035’e kadar yaklaşık 80 milyar dolarlık yeni yatırımın hayata geçirilmesinin planlandığını ifade etti. Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki yatırımları, önümüzdeki yıllarda rekor seviyelere ulaşmayı hedefliyor.