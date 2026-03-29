Konya’nın Meram ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi’nde iki farklı evin çatısında bulunan güneş enerjisi panelleri çalındı. Durumu fark eden ev sahiplerinin ihbarı üzerine harekete geçen emniyet güçleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan teknik incelemeler sonucunda, hırsızlık anları anbean kaydedilen şüphelilerin, 12 suç kaydı olan S.T. (33) ile 29 suç kaydı bulunan B.D. (33) olduğu belirlendi.

POLİS MERKEZİNE SEVKEDİLDİLER

Şüphelilerin Konevi Mahallesi’nde olduklarını tespit eden polis ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Polislerin "dur" ihtarına uymayan araç sürücüsü B.D., kaçmaya çalışsa da kısa süren bir kovalamacanın ardından S.T. ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan B.D.'nin yapılan GBT sorgusunda, hakkında 25 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Yakalanan her iki şüpheli de ifadeleri alınmak ve gerekli adli işlemlerin yapılması için polis merkezine sevk edildi.