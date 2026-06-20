Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Kültür Sanat Güneş battı, tarih uyandı: Patara’da ezber bozan gece yolculuğu

Güneş battı, tarih uyandı: Patara’da ezber bozan gece yolculuğu

Antalya Patara Antik Kenti’nde gece müzeciliği başladı. Nero Deniz Feneri ve tarihi yapılar ışıklandırılarak ziyaretçilere akşam saatlerinde farklı bir atmosferde binlerce yıllık mirası keşfetme imkanı sunuldu.

Kaynak: DHA
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Güneş battı, tarih uyandı: Patara’da ezber bozan gece yolculuğu - Resim: 1

Antalya’da gece müzeciliği uygulamaları kapsamında Patara Antik Kenti'ndeki tarihi yapılar ışıklandırılarak ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

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Güneş battı, tarih uyandı: Patara’da ezber bozan gece yolculuğu - Resim: 2

Böylece ziyaretçiler, binlerce yıllık tarihi yapıları farklı bir atmosferde keşfetme imkanı buluyor.

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Güneş battı, tarih uyandı: Patara’da ezber bozan gece yolculuğu - Resim: 3

Antik kentin simge eserlerinden Patara Nero Deniz Feneri ile çevresindeki kazı alanı, yapılan aydınlatma çalışmalarıyla gece saatlerinde de görünür hale geldi.

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Güneş battı, tarih uyandı: Patara’da ezber bozan gece yolculuğu - Resim: 4

Işıklandırılan alanlar, tarihi dokuyu ön plana çıkarırken ziyaretçilere farklı bir gezi deneyimi sunuyor.

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Güneş battı, tarih uyandı: Patara’da ezber bozan gece yolculuğu - Resim: 5

Gece müzeciliği uygulamasıyla Patara'nın kültürel mirasının daha geniş kitlelere ulaştırılması amaçlanıyor.

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Güneş battı, tarih uyandı: Patara’da ezber bozan gece yolculuğu - Resim: 6

Öğle saatlerinde kentte hava sıcaklığı 35 dereceye kadar ulaşırken, ziyaretçiler akşam esintisinde Nero Deniz Feneri, tiyatro, meclis binası ve sütunlu yollarda tarihe yolculuk yapabiliyor.

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Güneş battı, tarih uyandı: Patara’da ezber bozan gece yolculuğu - Resim: 7

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Patara Kazı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Şevket Aktaş, "Patara Antik Kenti'nde 1988 yılından günümüze kadar kesintisiz olarak kazı ve restorasyon çalışmaları yürütülüyor.

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Güneş battı, tarih uyandı: Patara’da ezber bozan gece yolculuğu - Resim: 8

Özellikle 2020'nin 'Patara Yılı' ilan edilmesinin ardından kentteki çalışmalar daha da hız kazandı. Bu süreçte tiyatro, meclis binası ve diğer önemli yapıların bulunduğu alanlarda aydınlatma çalışmaları gerçekleştirildi.

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Güneş battı, tarih uyandı: Patara’da ezber bozan gece yolculuğu - Resim: 9

2025 yılına geldiğimizde ise uzun süredir devam eden restorasyon çalışmaları sonucunda Nero Feneri yeniden ayağa kaldırıldı.

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Güneş battı, tarih uyandı: Patara’da ezber bozan gece yolculuğu - Resim: 10

Çevre düzenlemeleri tamamlandı, yollar ışıklandırıldı ve fener aydınlatılarak gece müzeciliği kapsamına alındı. Bu kapsamda ziyaretçilerimiz farklı bir atmosferde tarihi yapıları deneyimleme fırsatı buluyor" dedi.

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Güneş battı, tarih uyandı: Patara’da ezber bozan gece yolculuğu - Resim: 11
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Güneş battı, tarih uyandı: Patara’da ezber bozan gece yolculuğu - Resim: 12
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Güneş battı, tarih uyandı: Patara’da ezber bozan gece yolculuğu - Resim: 13
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Güneş battı, tarih uyandı: Patara’da ezber bozan gece yolculuğu - Resim: 14
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Güneş battı, tarih uyandı: Patara’da ezber bozan gece yolculuğu - Resim: 15
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