Dünya genelinde sabah ritüellerinin vazgeçilmezi olan kahve tüketimi hakkında nörobilim çevrelerinden ezber bozan bir uyarı geldi. Sabahın erken saatlerinde, henüz vücut tam anlamıyla ayılmadan içilen kahvenin, biyolojik saatle çatıştığı ve beklenen enerjiyi sağlamak yerine vücutta direnç oluşturduğu saptandı.

KORTİZOL SEVİYESİ VE KAFEİN ÇATIŞMASI

Bilimsel araştırmalar, insan vücudunun uyandıktan hemen sonra doğal bir enerji kaynağı olan kortizol hormonunu en yüksek seviyede salgıladığını kanıtladı.

İngiltere’deki Sheffield Üniversitesi’nden Dr. Steven Miller, bu doğal mekanizmaya müdahale etmenin biyolojik maliyetleri olduğunu vurguladı. Dr. Miller, kortizol seviyesinin zirve yaptığı 08:00 ile 09:00 saatleri arasında kafein alımının, vücudun kendi kendine ayılma yetisini körelttiğini ifade etti.

UZMANLARDAN "BEKLE" ÇAĞRISI

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli nörobilimci Dr. Andrew Huberman, kahve içmek için en az 90 dakika beklenmesi gerektiğini savundu.

Huberman, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte beyinde biriken ve uykululuk haline neden olan adenozin maddesinin temizlenmesi için zamana ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Erken saatte alınan kafeinin bu süreci sadece maskelediğini ve öğleden sonra ani bir enerji çöküşüne (crash) neden olduğunu dile getirdi.

Ayrıca Harvard Tıp Fakültesi uyku araştırmacısı Dr. Charles Czeisler, erken saatte tüketilen kahvenin tolerans geliştirdiğini ve kişinin aynı etkiyi alabilmek için daha fazla kafeine ihtiyaç duymasına yol açtığını kaydetti. Czeisler, bu durumun uyku kalitesini bozarak bir kısır döngü oluşturduğunu aktardı.

İDEAL SAAT DİLİMİ BELİRLENDİ

Yapılan çalışmalar ışığında, kahveden maksimum verim almak isteyenlerin biyolojik saatlerini takip etmeleri gerektiği sonucuna varıldı.

Uzmanlar, kortizol seviyesinin düşmeye başladığı 09:30 ile 11:30 arası dönemin ilk fincan için en sağlıklı zaman dilimi olduğunu vurguladı. Bu saatlerde tüketilen kahvenin, merkezi sinir sistemini daha dengeli uyardığı ve gün boyu süren bir odaklanma sağladığı belirtildi.