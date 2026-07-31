Siirt’in Kurtalan ilçesinde bölgede nadir görülen Mısır meyve yarasası, gündüz saatlerinde ortaya çıkarak vatandaşların dikkatini çekti.

Gündüz ortaya çıktı, görenler şaşkına döndü... Dev yarasa kameraya yansıdı - Resim : 1

Yaklaşık 25 santimetrelik kanat açıklığına sahip yarasanın görüntülenmesi merak uyandırdı.

Gece aktif olan bir tür olarak bilinen Mısır meyve yarasasının gündüz görülmesi dikkat çekerken, çevrede bulunan vatandaşlar ilk kez bu kadar büyük bir yarasa gördüklerini ifade etti.

Gündüz ortaya çıktı, görenler şaşkına döndü... Dev yarasa kameraya yansıdı - Resim : 2

Siirt ve çevresinde çok sık rastlanmayan türün görüntülenmesi merak uyandırırken, uzmanlar yabani hayvanların rahatsız edilmemesi ve doğal yaşam alanlarına bırakılması gerektiğine dikkat çekiyor.

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