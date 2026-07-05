Kaynak: Haber Merkezi

Avustralya dünya genelinde yaşanan enerji krizine rağmen elektrik fiyatlarını düşürme kararı aldı. 1 Temmuz tarihinden itibaren “Varsayılan Piyasa Teklifi” fiyatları bölgesel olarak %3,4 ile %21 arasında düşecek. Bunun en büyük nedeni evlerin sadece tüketici olmak yerine, üretici - tüketici - dengeleyici statüsüne geçmiş olması.

Artık neredeyse her evin çatısında güneş enerjisi üreten PV paneller bulunmakla kalmıyor, bataryalar da yer alıyor. Ülkede bulunan 400 bin ev tipi batarya artık hem geceleri evlerin elektriğini sağlamaya devam ediyor hem de şebekeye enerji besliyor. Bu durum kömür ve gaz santrallerini karsız hâle getiriyor, hatta zararına satış yapmaya zorluyor.

EN UCUZ ELEKTRİK ENERJİSİ YENİLEBİLİR ENERJİ

Bu yaklaşım sayesinde pahalı gaz santrallerine ve keza yine pahalı kalan kömür santrallerine ihtiyaç giderek azalıyor. Bildiğiniz gibi şu anda en ucuz elektrik enerjisi kaynağı artık yenilenebilir enerji, özellikle güneş enerjisi her türlü enerji kaynağından daha ucuz.

Güneş enerjisi ucuz olsa da geceleri enerji üretemiyordu. Fakat Avustralya bunu şebeke bazlı devasa enerji santrallerine ve evlere batarya sistemleri kurarak çözdü.

Artık evler hem elektrik üretip hem de geceleri fazla elektriği VPP (sanal elektrik enerjisi santralleri) üzerinden şebekeye sattıkları için kullanıcılara gelir sağlıyor.

GÜNDÜZ SAAT 11-14 ARASI ELEKTRİK BEDAVA OLDU

Bu nedenle ülkede gündüz saat 11-14 arası elektrik bedava oldu. Akıllı sayaç taktıran ve özel tarifeye geçenler saat 11.00 - 14.00 arası elektrik Solar Sharer programı kapsamında elektriği bedava kullanıyorlar. Ancak 15.00 - 21.00 arası fiyatlar eski tarifiye göre %100 zamlı oluyor, gece ise eskiye göre %15 indirimli. Bu sayede hükümet tüketimi bedava saatlere kaydırmaya amaçlıyor. Akşam yüksek tarifeden kaçınmak için batarya kullanımını teşvik ediyor.