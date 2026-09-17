Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Gündemdeki fonların yöneticileri içinde yok yok: Profesör, büyükelçi, Cumhurbaşkanı danışmanı

Gündemdeki fonların yöneticileri içinde yok yok: Profesör, büyükelçi, Cumhurbaşkanı danışmanı

SPK’nın tasfiye kararı aldığı fonlar arasında Tera ve Bulls Portföy’e ait fonlar da yer aldı. Kararla birlikte Tera Grubu Başkanı Emre Tezmen’e yurt dışına çıkış yasağı getirilirken, şirket yöneticilerinin kamu ve iş dünyasındaki bağlantıları da gündeme geldi.

Kaynak: Haber Merkezi
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Gündemdeki fonların yöneticileri içinde yok yok: Profesör, büyükelçi, Cumhurbaşkanı danışmanı - Resim: 1

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 17 Eylül tarihli kararıyla sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelerin ardından yaklaşık 130 yatırım fonunun tasfiyesine hükmetti.

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Gündemdeki fonların yöneticileri içinde yok yok: Profesör, büyükelçi, Cumhurbaşkanı danışmanı - Resim: 2

Kurul ayrıca Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls Portföy tarafından kurulan ve TEFAS’ta işlem gören fonların alım ve satım işlemlerini durdurdu.

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Gündemdeki fonların yöneticileri içinde yok yok: Profesör, büyükelçi, Cumhurbaşkanı danışmanı - Resim: 3

Kararda Tera Portföy’e ait 5 fon yer aldı.

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Gündemdeki fonların yöneticileri içinde yok yok: Profesör, büyükelçi, Cumhurbaşkanı danışmanı - Resim: 4

Bunlar arasında Birinci Serbest Fon, Dördüncü ve Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon ile Para Piyasası Katılım Fonu ve Para Piyasası Fonu bulunuyor.

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Gündemdeki fonların yöneticileri içinde yok yok: Profesör, büyükelçi, Cumhurbaşkanı danışmanı - Resim: 5

Tera Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen hakkında 17 Eylül’de yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

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Gündemdeki fonların yöneticileri içinde yok yok: Profesör, büyükelçi, Cumhurbaşkanı danışmanı - Resim: 6

Tera Portföy’ün yönetim kurulunda İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin de bulunuyor.

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Gündemdeki fonların yöneticileri içinde yok yok: Profesör, büyükelçi, Cumhurbaşkanı danışmanı - Resim: 7

Alkin daha önce Cumhurbaşkanlığı Akademik İstişare Konseyi’nde görev yaptı.

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Gündemdeki fonların yöneticileri içinde yok yok: Profesör, büyükelçi, Cumhurbaşkanı danışmanı - Resim: 8

Emre Alkin’in kardeşi Prof. Dr. Kerem Alkin ise Tera Yatırım Menkul Değerler ile Tera Finansal Yatırımlar Holding’in bağımsız yönetim kurulu üyeliğini yürütüyor.

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Gündemdeki fonların yöneticileri içinde yok yok: Profesör, büyükelçi, Cumhurbaşkanı danışmanı - Resim: 9

Kerem Alkin geçmişte Türkiye Varlık Fonu ve Halkbank yönetimlerinde görev aldı.

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Gündemdeki fonların yöneticileri içinde yok yok: Profesör, büyükelçi, Cumhurbaşkanı danışmanı - Resim: 10

2021-2024 yıllarında OECD nezdinde Türkiye’nin Daimi Temsilcisi ve Büyükelçisi olarak görev yaptı.

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Gündemdeki fonların yöneticileri içinde yok yok: Profesör, büyükelçi, Cumhurbaşkanı danışmanı - Resim: 11

Tera’nın geçmiş yöneticileri arasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin de yer aldı.

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Gündemdeki fonların yöneticileri içinde yok yok: Profesör, büyükelçi, Cumhurbaşkanı danışmanı - Resim: 12

Alptekin, 2025 yılında Tera Yatırım Menkul Değerler’in bağımsız yönetim kurulu üyeliğine atanmış, yaklaşık iki ay sonra görevinden ayrılmıştı.

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Gündemdeki fonların yöneticileri içinde yok yok: Profesör, büyükelçi, Cumhurbaşkanı danışmanı - Resim: 13

SPK’nın tasfiye kararı Bulls Portföy’ün 15 fonunu da kapsadı.

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Gündemdeki fonların yöneticileri içinde yok yok: Profesör, büyükelçi, Cumhurbaşkanı danışmanı - Resim: 14

Şirketin 14 hisse senedi serbest fonu ile Para Piyasası Fonu listede yer aldı.

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Gündemdeki fonların yöneticileri içinde yok yok: Profesör, büyükelçi, Cumhurbaşkanı danışmanı - Resim: 15

Bulls Yatırım Holding’in ortak ve yöneticileri arasında Neslihan Mumcu bulunuyor.

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Gündemdeki fonların yöneticileri içinde yok yok: Profesör, büyükelçi, Cumhurbaşkanı danışmanı - Resim: 16

Mumcu, eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı ve mevcut BTK Kurul Üyesi Batuhan Mumcu’nun eşi.

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Gündemdeki fonların yöneticileri içinde yok yok: Profesör, büyükelçi, Cumhurbaşkanı danışmanı - Resim: 17

Neslihan Mumcu’nun Bulls grubundaki konumu ortaklığı daha önce Tütkiye Büyük Millet Meclisi’nde de tartışılmıştı.

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Gündemdeki fonların yöneticileri içinde yok yok: Profesör, büyükelçi, Cumhurbaşkanı danışmanı - Resim: 18

Neslihan Mumcu’nun Bulls grubundaki konumu ortaklığı daha önce Tütkiye Büyük Millet Meclisi’nde de tartışılmıştı.

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Gündemdeki fonların yöneticileri içinde yok yok: Profesör, büyükelçi, Cumhurbaşkanı danışmanı - Resim: 19

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Batuhan Mumcu’nun Bakan Yardımcılığı döneminde eşinin Bulls Yatırım Holding’deki ortaklığını Plan ve Bütçe Komisyonu’nda gündeme taşımıştı.

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Gündemdeki fonların yöneticileri içinde yok yok: Profesör, büyükelçi, Cumhurbaşkanı danışmanı - Resim: 20

SPK kararında söz konusu isimlerin kamu görevleri veya siyasi bağlantılarına ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılmadı.

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Gündemdeki fonların yöneticileri içinde yok yok: Profesör, büyükelçi, Cumhurbaşkanı danışmanı - Resim: 21

Kurul, kararın sermaye piyasalarının güvenilir ve istikrarlı işleyişinin sağlanması ile yatırımcıların haklarının korunması amacıyla alındığını bildirdi.

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