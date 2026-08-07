Gündem olacak seçim anketi: Partilerin tüm hesapları değişecek

PARTİ LİDERİ İKİNCİ SIRADA, İDEOLOJİ İSE GERİLERDE

Aday faktörünü takip eden ikinci en önemli etken %18,1 ile "Parti Lideri" oldu. Siyasi partilerin genel başkanlarının söylemleri ve liderlik tarzı seçmen üzerinde ağırlığını korurken, geleneksel siyasetin temelini oluşturan "Partinin İdeolojisi" seçeneği %12,9 oy oranıyla ancak üçüncü sırada yer bulabildi.

Bu veriler, seçmen kitlelerinin artık katı ideolojik kalıplardan ziyade pragmatik yaklaşımlara yöneldiğini ve liderlik karizmasının doktrinlerin önüne geçtiğini net bir şekilde gösteriyor.